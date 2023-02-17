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В Канаде призывают ввести эвтаназию для несовершеннолетних

В Канаде призывают ввести эвтаназию для несовершеннолетних

Парламентский комитет Канады рекомендовалраспространить возможность эвтаназии на несовершеннолетних, передает Global News.

После дебатов о предоставляющей эвтаназию программе MAiD комитет согласился, что врачи "не должны" отказывать в этой услуге несовершеннолетним "только на основании возраста".

Парламентарии также рекомендовали правительству назначить экспертную группу для оценки положений Уголовного кодекса страны об эвтаназии для несовершеннолетних.

В то же время члены комитета сделали оговорку, что доступ к эвтаназии должен быть ограничен тем, чья естественная смерть "предсказуема в разумных пределах".

Интересное в Канаде здравоохранение.

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