В Канаде призывают ввести эвтаназию для несовершеннолетних

Парламентский комитет Канады рекомендовалраспространить возможность эвтаназии на несовершеннолетних, передает Global News.



После дебатов о предоставляющей эвтаназию программе MAiD комитет согласился, что врачи "не должны" отказывать в этой услуге несовершеннолетним "только на основании возраста".



Парламентарии также рекомендовали правительству назначить экспертную группу для оценки положений Уголовного кодекса страны об эвтаназии для несовершеннолетних.



В то же время члены комитета сделали оговорку, что доступ к эвтаназии должен быть ограничен тем, чья естественная смерть "предсказуема в разумных пределах".



Интересное в Канаде здравоохранение.