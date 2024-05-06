В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России

Латвийская железнодорожный перевозчик AS Pasažieru vilciens попросил не запрещать закупки запасных частей из России и Белоруссии, сообщает портал TVNET. Компания обосновала свою просьбу тем, что большая часть поездов в Латвии была спроектирована еще во времена СССР, и подходящие запасные части не производятся в государствах Европейского союза.



Представители компании подчеркнули, что отсутствие необходимых запчастей приведет к сокращению количества составов на линиях. Поэтому в Латвии не смогут обеспечить непрерывные транспортные услуги.

