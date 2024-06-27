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В Латвии полиция ищет женщину, сорвавшую снимки бойцов ВСУ

В Латвии полиция ищет женщину, сорвавшую снимки бойцов ВСУ

Некая женщина в среду, 26 июня, сорвала со стен здания Музея оккупации в Риге фотографии украинских военных. Госполиция объявила подозреваемую в розыск.

В ночь на 27 февраля в музей бросили бутылку с горючей смесью, огонь уничтожил кабинет директора. С начала российской СВО количество случаев "вандализма", направленных на поддержку России, выросло на 38 %.

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