В Латвии полиция ищет женщину, сорвавшую снимки бойцов ВСУ

Некая женщина в среду, 26 июня, сорвала со стен здания Музея оккупации в Риге фотографии украинских военных. Госполиция объявила подозреваемую в розыск.

В ночь на 27 февраля в музей бросили бутылку с горючей смесью, огонь уничтожил кабинет директора. С начала российской СВО количество случаев "вандализма", направленных на поддержку России, выросло на 38 %.