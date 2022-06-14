ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Цензура бьет по кошелькам латышей

Цензура бьет по кошелькам латышей

Еще намедни штраф составлял до 700 евро за просмотр запрещенных ТВ-каналов. Была и оговорка: смотреть надо было "сознательно". Бессознательное потребление белорусско-российского телевизора каралось предупреждением.

Сейчас "неонацистское коллективное бессознательное" в Латвии повысило расценки штрафов до 14 000 евро. Карающая цензура распространяется на физические и юридические лица. Подобная шизофрения прописана в обновленном законе об электронных СМИ для повышения "качества свободы слова и защиты национальной безопасности".

Коллеги, если вас настолько боятся в Риге (и не только), значит, вы все делаете правильно!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все