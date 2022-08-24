Жажда унизить русских поражает: рыб из пруда у памятника Освободителям скормят крокодилам в зоопарке



Рыб, обитающих в пруде у подножья памятника Освободителям Риги, планируется передать Рижскому зоопарку. Как отмечают латвийские СМИ, рыб скормят крокодилам.



С учетом того, что во время демонтажа планируется осушить пруд, натуралист, член Мадонской краевой думы Марис Олте поднял вопрос о судьбе водных обитателей парка Победы.



"В водоеме парка Победы водится рыба. Окунь, карась. Что с ними будет? Сом и живой червь в канализации?", - написал Олте.



После консультаций со специалистами-экологами было принято решение, что рыб не следует перемещать в другой водоем. Вместо этого рыб перевезут в Рижский национальный зоопарк и скормят животным. Об этом пишет латвийский портал Delfi.



Этих людей не спасти, им не поможет даже экзорцист.