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В Латвии жажда унизить русских поражает
Жажда унизить русских поражает: рыб из пруда у памятника Освободителям скормят крокодилам в зоопарке
Рыб, обитающих в пруде у подножья памятника Освободителям Риги, планируется передать Рижскому зоопарку. Как отмечают латвийские СМИ, рыб скормят крокодилам.
С учетом того, что во время демонтажа планируется осушить пруд, натуралист, член Мадонской краевой думы Марис Олте поднял вопрос о судьбе водных обитателей парка Победы.
"В водоеме парка Победы водится рыба. Окунь, карась. Что с ними будет? Сом и живой червь в канализации?", - написал Олте.
После консультаций со специалистами-экологами было принято решение, что рыб не следует перемещать в другой водоем. Вместо этого рыб перевезут в Рижский национальный зоопарк и скормят животным. Об этом пишет латвийский портал Delfi.
Этих людей не спасти, им не поможет даже экзорцист.
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