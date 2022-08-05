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В Литве будут контролировать содержимое туалетов
Министерство охраны окружающей среды Литвы будет контролировать содержимое уличных туалетов.
Если выяснится, что люди слишком редко вызывают ассенизаторов или вызывают слишком небольшие машины, то их ждут большие штрафы, сообщил министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.
"Будут установлены минимальные требования: сколько раз в год эксплуатируется, какое количество отходов примерно должно накопиться", – заявила вице-министр Раминта Радавичене.
Планируется создать целую систему контроля количества самих уличных туалетов и качества их содержимого.
Система обойдется казне в миллион евро по предварительным подсчетам.
Однако цель властей куда глобальнее: жители городков и поселков, с населением более 2000 человек, должны отказаться от уличных туалетов до 2023 года вообще.
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