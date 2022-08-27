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В Литве некому учить детей

В Литве некому учить детей

Несколько десятков школ по всей Литве за неделю до 1 сентября все еще ищут учителей математики.

Специалистов не хватает, а найти их достаточно сложно, поэтому школам приходится привлекать учителей пенсионного возраста, пишут литовские СМИ.

Молодые математики редко выбирают преподавание, отдавая предпочтение другим, более высокооплачиваемым профессиям.Может так получиться, что вскоре учить детей математике будет совсем некому...

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