В Литве прогнозируют рост тарифа на водоснабжение

Рост цен на электричество значительно отразится на стоимости водоснабжения домов, передает портал LRT.



По словам главы Литовской ассоциации поставщиков водоснабжения Бронюса Межутавичюса, сильнее всего вода подорожает в небольших муниципалитетах, где мало потребителей, в крупных городах рост цен будет меньше.



"В любом случае цены вырастут не в процентном соотношении, а в разы, поскольку большая часть из 70 компаний, или все, уже сейчас 30 % расходов отдают на электроэнергию, а она подорожала в разы, формально компании могли бы объявить о банкротстве", - пояснил Межутавичюс.



Он привел в пример привел Варенский район, где местная компания "Варенос ванденис" обслуживает 28 населенных пунктов, поставляя воду 7200 домам и 304 компаниям. В январе компания платила за электричество 0,045 евро за кВт/ч, а в августе в 10 раз больше - 0,48 евро.