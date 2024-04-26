В Литве расследуют крупную кражу из фондов ЕС

В присвоении 4 млн евро из структурных фондов ЕС и бюджета Литвы подозревают 9 человек.



По версии следствия, они подали 4 заявки на финансирование проектов в Агентство инноваций. После утверждения подозреваемые имитировали сделки, искусственно завышали цены на оборудование и создавали впечатление, что имеют достаточно средств, чтобы покрыть оставшуюся часть стоимости проекта.



Злоумышленники могли незаконно получить более 4 млн евро.



Подозреваемым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, 2 из них арестованы, 2 находятся под усиленным надзором.



Имена не раскрываются.