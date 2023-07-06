В Минздраве США рекомендовали трансам кормить детей грудью

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал официальные рекомендации для трансгендеров по грудному вскармливанию младенцев.



На вопрос, могут ли вообще трансгендеры, перенесшие операцию на груди, кормить младенцев, ведомство ответило "да".



Кроме того, согласно рекомендации, гендерная идентичность не ограничивается мужчинами или женщинами.



Как будто у американцев нет более важных проблем со здоровьем.