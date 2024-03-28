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В Молдове приостановил работу один из крупнейших производителей растительного масла
Одно из крупнейших производителей растительного масла в Молдове, бельцкое предприятие Floarea Soarelui, приостановило работу.
Приостановка связана с нехваткой сырья, приобретение которого осложнено конфликтами на внутреннем рынке и ужесточением правил импорта из-за рубежа, в частности, лицензированием ввоза подсолнечника из Украины.
В январе предприятие останавливалось на 20 дней и тогда же пыталось получить право на импорт больших объемов семян подсолнечника из Украины, но специализированная комиссия Министерства сельского хозяйства не выдала лицензию.
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