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В Молдове приостановил работу один из крупнейших производителей растительного масла

В Молдове приостановил работу один из крупнейших производителей растительного масла

Одно из крупнейших производителей растительного масла в Молдове, бельцкое предприятие Floarea Soarelui, приостановило работу.

Приостановка связана с нехваткой сырья, приобретение которого осложнено конфликтами на внутреннем рынке и ужесточением правил импорта из-за рубежа, в частности, лицензированием ввоза подсолнечника из Украины.

В январе предприятие останавливалось на 20 дней и тогда же пыталось получить право на импорт больших объемов семян подсолнечника из Украины, но специализированная комиссия Министерства сельского хозяйства не выдала лицензию.

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