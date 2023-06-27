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В Монголии зафиксировано возможное заражение бубонной чумой

В Монголии зафиксировано возможное заражение бубонной чумой

В Монголии на границе с Китаем зафиксировано возможное заражение бубонной чумой, в регионе на шесть дней ввели режим повышенной готовности.

Состояние пациента оценивается как критическое. В областной больнице, где он находится, ввели режим инфекционного контроля.

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