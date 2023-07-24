В Нидерландах недовольны, что Италия не допускает трансов на конкурс красоты

Трансгендер Рикки Валери Колле, получивший звание "Мисс Нидерланды", жалеето том, что на конкурс "Мисс Италия" допущены только женщины.

"Вместо тогочтобы двигаться вперед. Кажется, что мы движемся только дальше назад", - написало "мисс Нидерланды" в Instagram с грустным эмодзи.