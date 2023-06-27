В Нью-Йорке хотят запретить готовить пиццу в дровяных печах

Как пишет New York Post, департамент охраны окружающей среды разработал новые правила, которые предписывают закусочным, использующим традиционный метод выпечки сократить выбросы углерода до 75%. Пиццерии с печами, установленными до мая 2016 года, должны приобрести устройства для контроля воздуха или выпекать продукт в духовке.