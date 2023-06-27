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В Нью-Йорке хотят запретить готовить пиццу в дровяных печах
Власти Нью-Йорка намерены запретить ресторанам готовить пиццу в дровяных печах
Причиной ограничения называют защиту экологии.
Как пишет New York Post, департамент охраны окружающей среды разработал новые правила, которые предписывают закусочным, использующим традиционный метод выпечки сократить выбросы углерода до 75%. Пиццерии с печами, установленными до мая 2016 года, должны приобрести устройства для контроля воздуха или выпекать продукт в духовке.
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