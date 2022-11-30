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В Польше нашли новые способы сэкономить электроэнергию

В Польше нашли новые способы сэкономить электроэнергию

В польских офисах снижают температуру, выкручивают лампочки, запрещают заряжать телефоны, сокращено количество холодильников и электрочайников и даже введено ограничение уборки помещений в нерабочее время.

Те же, кто не сэкономит 10 %, могут заплатить штраф в размере до 20 000 крон, сообщает газета Rzeczpospolita.

Ранее власти страны сообщали о возможности перебоев электричества грядущей зимой.

Так, в польском Сосновце в этом году после полуночи будут отключать подсветку общественных объектов, а чиновники из Скавины сократили использование лампочек на две трети и ограничили их нагрев.

Во Вроцлаве в целях экономии энергии часть сотрудников переведена на удаленный режим работы. Во многих городах Польши появились наклейки, которые подсказывают, как еще можно сэкономить.

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