В Польше нашли новые способы сэкономить электроэнергию

В польских офисах снижают температуру, выкручивают лампочки, запрещают заряжать телефоны, сокращено количество холодильников и электрочайников и даже введено ограничение уборки помещений в нерабочее время.

Те же, кто не сэкономит 10 %, могут заплатить штраф в размере до 20 000 крон, сообщает газета Rzeczpospolita.

Ранее власти страны сообщали о возможности перебоев электричества грядущей зимой.

Так, в польском Сосновце в этом году после полуночи будут отключать подсветку общественных объектов, а чиновники из Скавины сократили использование лампочек на две трети и ограничили их нагрев.