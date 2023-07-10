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В Польше задержали очередного "шпиона российской разведки"

В Польше задержали очередного "шпиона российской разведки"

Польские власти заявили о задержании очередного "шпиона российской разведки"-гражданина Украины.

Он вел наблюдение за военными объектами и морскими портами, утверждает министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский. По его данным, это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования "российской шпионской сети" в Польше.

В конце июня был задержан российский хоккеист Максим Сергеев, выступавший в клубе первой польской лиги.

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