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В Северной Америке распространяется "зомби-вирус" среди оленей

В Северной Америке распространяется "зомби-вирус" среди оленей

Вирус вызывает изменения в мозгу животных: проявляется вялость, неуверенная ходьба, "пустой взгляд" и повышенное слюноотделение. Из-за этих признаков охотники их начали называть "зомби".

Исследователи не исключают, что вирус CWD уже способен преодолевать межвидовой барьер и в будущем может заразить человека.

На сегодня не существует ни вакцин, ни иных способов лечения этой болезни.

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