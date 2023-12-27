В Северной Америке распространяется "зомби-вирус" среди оленей

Вирус вызывает изменения в мозгу животных: проявляется вялость, неуверенная ходьба, "пустой взгляд" и повышенное слюноотделение. Из-за этих признаков охотники их начали называть "зомби".

Исследователи не исключают, что вирус CWD уже способен преодолевать межвидовой барьер и в будущем может заразить человека.