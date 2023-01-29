В Шотландии очередной скандал на транссексуальной почве

Все это из-за того, что появились опасения перед планами по переводу еще одного трансгендерного заключенного в женскую тюрьму.

Женщина, запертая с жестокими заключенными-трансгендерами, обвинила шотландское правительство в том, что оно "подает женщин хищникам на радужном блюде". И теперь активисты призывают создать тюрьмы только для трансгендеров.