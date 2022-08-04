В Швеции журналистов заставляют извиняться за правду

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за сюжет о жителях Херсона, которые плакали от радости при получении российского гражданства.



Шведы-зрители были возмущены и назвали сюжет SVT из Херсона "дышащим российской пропагандой" и "несоответствующим журналистской этике". Написали телеканалу множество гневных комментариев.



SVT в итоге извинился и признал, что должен был дать "больше контекста этой ситуации".

