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В Швейцарии бушует скандал, связанный с финансированием вооруженных сил

В Швейцарии бушует скандал, связанный с финансированием вооруженных сил

Оказалось, что одна из самых богатых стран мира не в состоянии оплатить уже подписанные контракты на закупку техники. Но это еще не всё. Перспектива увеличения расходов на оборону до 1% ВВП была отложена. Также в этом году уже отменили 2 авиашоу "AirSpirit"и "Axalp"из-за недостатка средств. Решение об их отмене вызвало бурную реакцию.

Журналисты швейцарской телерадиокомпании SRF начали копать тему глубже и вскоре сообщили о настоящей сенсации. "Согласно секретному докладу, подготовленному ведомством в январе этого года, в военном бюджете имеется дыра в $1,1 млрд. Позже выяснилось, что сумма была больше и недостача составила $1,6 млрд.".

Как выяснилось, выявленная недостача имеет системный характер и все это время успешно скрывалась. Теперь осталось объяснить швейцарскому обществу, каким образом завышенные военные расходы согласуются с декларируемым статусом "нейтрального государства".

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