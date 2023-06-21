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В США 17-летняя школьница оказалась 28-летней женщиной

В США 17-летняя школьница оказалась 28-летней женщиной

Руководство школы заподозрило, что ученица может быть старше, чем утверждает, и обратилось в полицию.

Расследование показало, что в действительности ей 28 лет. Дама воспользовалась поддельными паспортом и свидетельством о рождении.

Теперь ей грозит штраф величиной до $2 тыс. и лишение свободы на срок до пяти лет.

Вот она, тяга к знаниям!

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