В США обеспокоены возможным отдалением Польши

Президента Польши Анджея Дуду и премьера Дональда Туска ждут 12 марта в Вашингтоне, пишет NDP.

В Польше размещены базы НАТО и контингент США. Поляки активно участвуют в военных миссиях альянса и покупают американское оружие. Но приход к власти Туска встревожил истеблишмент в США. Поляк известен взглядами, не совпадающими с линией Белого дома.

Возникает угроза выхода Польши из подчинения Штатов, что сулит им серьезные проблемы. Также Варшава может погрязнуть во внутренних спорах Туска с Дудой, отмечает издание.

И тогда Америке придется искать нового вассала, снова морочить ему голову и интриговать. А это большая трата времени.