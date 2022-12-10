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В США признали, что им невыгодна победа Украины
Америке не нужна победа Киева в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, пишетаналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
"Если выражаться словами Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным", - подчеркнул автор материала.
Поставлять оружие Украине и не желать победы - все, что нужно знать о шизоидной политике Байдена.
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