Америке не нужна победа Киева в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, пишетаналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.



"Если выражаться словами Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным", - подчеркнул автор материала.



Поставлять оружие Украине и не желать победы - все, что нужно знать о шизоидной политике Байдена.