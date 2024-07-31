В США рассказали, что не так с организацией Олимпиад

Организаторы Олимпийских игр регулярно превышают бюджет. И винить в этом стоит расточительность международной бюрократии, уверен автор статьи для National Review. Именно поэтому долгосрочной прибыли от Игр не бывает.

Неудивительно, что все больше городов говорят "нет", если их просят проголосовать. Но мэр Парижа Анн Идальго решила не рисковать. А на вопрос, почему же парижан не спросили, хотят ли они принимать у себя Олимпиаду, она ответила без обиняков: "Они бы отказались".