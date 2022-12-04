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В США считают, что Zе "продаст Украину с молотка"
Зеленский планирует запустить программу для восстановления Украины. По сути это означает продажу страны по частям с молотка, написала обозреватель Оливия Мюррей американского журнала American Thinker.
"Уже сейчас мы создаем специальную систему меценатства. Система позволит ведущим странам и компаниям взять шефство над восстановлением украинских областей, городов, отраслей и предприятий", - приводит Мюррей слова Зеленского.
По мнению обозревателя, такая схема позволит украинскому президенту фактически продавать с аукциона украинские территории и активы тому, кто предложит самую высокую цену.
"Позвольте мне сказать прямо: Зеленский создал схему "покровительства", по которой украинские юрисдикции продаются с аукциона иностранному покупателю, предложившему самую высокую цену", - пишет обозреватель.
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