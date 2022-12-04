В США считают, что Zе "продаст Украину с молотка"

Зеленский планирует запустить программу для восстановления Украины. По сути это означает продажу страны по частям с молотка, написала обозреватель Оливия Мюррей американского журнала American Thinker.

"Уже сейчас мы создаем специальную систему меценатства. Система позволит ведущим странам и компаниям взять шефство над восстановлением украинских областей, городов, отраслей и предприятий", - приводит Мюррей слова Зеленского.

По мнению обозревателя, такая схема позволит украинскому президенту фактически продавать с аукциона украинские территории и активы тому, кто предложит самую высокую цену.