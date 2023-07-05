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В США вдруг поняли: пора серьезно поговорить о когнитивных способностях Байдена
Президент США дважды за неделю перепутал Украину с Ираком, напоминает The Hill. И это только последний пример в ряду нелепых и бестолковых заявлений Байдена, уже ставших определяющей характеристикой его президентства.
То он хочет "построить железную дорогу от Тихого океана через Индийский океан". То в 2023 году обещает превратить в заповедник 30 % американских земель и вод к2020 году. То завершает свое выступление словами "Боже, храни Королеву!"
Наконец, Байден воплотил в жизнь анекдот о Брежневе, спросив, как дела у конгрессмена Валорски. За несколько недель до этого президент США выразил соболезнования в связи с ее гибелью.
Главный вопрос даже не в том, способен ли Байден дослужить до конца своего президентского срока, не говоря уже о переизбрании на второй. Автора статьи интересует другое: почему американская пресса не высказывается на тему ясности ума президента США?
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