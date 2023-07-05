В США вдруг поняли: пора серьезно поговорить о когнитивных способностях Байдена

Президент США дважды за неделю перепутал Украину с Ираком, напоминает The Hill. И это только последний пример в ряду нелепых и бестолковых заявлений Байдена, уже ставших определяющей характеристикой его президентства.

То он хочет "построить железную дорогу от Тихого океана через Индийский океан". То в 2023 году обещает превратить в заповедник 30 % американских земель и вод к2020 году. То завершает свое выступление словами "Боже, храни Королеву!"

Наконец, Байден воплотил в жизнь анекдот о Брежневе, спросив, как дела у конгрессмена Валорски. За несколько недель до этого президент США выразил соболезнования в связи с ее гибелью.