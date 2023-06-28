В США выявили массовые хищения на фоне COVID-19

Мошенники в США могли похитить более 200 миллиардов долларов из помощи бизнесам во время эпидемии COVID-19, передаетCNBC.

По подсчетам Управления генерального инспектора, украденная сумма составила не менее 17 % из выделенных на поддержку малого бизнеса 1,2 триллиона долларов.