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В США выявили массовые хищения на фоне COVID-19

В США выявили массовые хищения на фоне COVID-19

Мошенники в США могли похитить более 200 миллиардов долларов из помощи бизнесам во время эпидемии COVID-19, передаетCNBC.

По подсчетам Управления генерального инспектора, украденная сумма составила не менее 17 % из выделенных на поддержку малого бизнеса 1,2 триллиона долларов.

И это расхищение внутри США. Но представьте то же для американской помощи в какой-нибудь восточноевропейской стране.

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