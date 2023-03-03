В США заявили о новых требованиях Запада к ВСУ

Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться. Об этом заявил в интервью Newsweek полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан.

"Важно показать прогресс на поле боя", - сказал он.

По мнению американского военного, западные союзники Украины начинают негативно реагировать на запросы новых военных поставок украинским солдатам. При этом ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева.