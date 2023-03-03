ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В США заявили о новых требованиях Запада к ВСУ

В США заявили о новых требованиях Запада к ВСУ

Уставшие от спонсирования Украины западные страны требуют от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться. Об этом заявил в интервью Newsweek полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан.

"Важно показать прогресс на поле боя", - сказал он.

По мнению американского военного, западные союзники Украины начинают негативно реагировать на запросы новых военных поставок украинским солдатам. При этом ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева.

Эксперт уверен, что отсутствие военных успехов ВСУ будет расцениваться Западом как победа России.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все