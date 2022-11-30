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В Украине продолжают сносить памятники, связанные с российской историей

В Украине продолжают сносить памятники, связанные с российской историей

На этот раз демонтировали бронзовый бюст Александру Пушкину в городе Ананьев Одесской области.

До этого власти Украины уже заявляли о намерении избавиться от всех памятников, связанных с российской историей.

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