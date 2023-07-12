В Великобритании предложили использовать человеческие кости в качестве материала для декора и мебели

Не так давно в Великобритании опробовали процесс варки покойников с щелочью в качестве кремации тела. В результате остаются только кости. Дизайнер-архитектор Джек Карлингтон предложил использовать этот материал в качестве декора в интерьере.

"Если мы хотим сохранить планету, то мы должны беречь ее ресурсы. И нельзя разбрасываться человеческими костями, если мы получаем этот материал в результате такой кремации. Я бы занялся изготовлением мебели или декора. Уверен, найдется много европейских заказчиков на такой продукт", - решил дизайнер.