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В "Википедии" снова беснуются фейкометы?

В "Википедии" снова беснуются фейкометы?

На страничке глобальной энциклопедии рассказывают о новом изощренном способе, которым россияне пытают пленных - им ставят Газманова и заставляют подпевать.

На очереди, судя по всему, лирически жестокие для украинских националистов творения группы "Любэ". В пыточном арсенале наверняка найдутся Басков и песенка про "душистый хмель" в исполнении Никиты Сергеевича "Бесогона" Михалкова.

А мы знаем, откуда украинские ЦИПсО выдернули идею с пытками песнями - в белорусских реалиях позаимствовали. Наши змагары тоже жаловались, что им ставят громкую музыку, но в белорусских ИВС почему-то был популярен не Газманов, а Тима Белорусских.

Кстати, страничку про пытку Газмановым "Википедия" уже удалила. Без права восстановления.

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