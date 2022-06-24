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В замок Максима Алкина могут заселить беженцев с Донбасса
"Если в ходе проверки будут выявлены какие-то нарушения, то надо в особняк Галкина переселить беженцев с Донбасса. С морально-нравственной точки зрения поддерживаю идею. Сам же артист пусть радуется там, за пределами России", - зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Как говорится, из "князей" в Грязи. Если дела и дальше пойдут так же круто для Максима Алкина и самой Алки, замок вполне может пойти на более лицеприятные цели, чем служение зарвавшейся "богемке".
Некоторое время назад представители АНО "Охрана вод и лесов" выявила ряд нарушений, которые были допущены при строительстве замка и потребовали снести "самострой".
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