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"Вали домой". В очередной скандал попала беглая легкоатлетка
Кристина Тимановская опять в центре скандала. Спортсменка, которая опозорилась на Олимпиаде и со скандалом сбежала из белорусской сборной сразу к панам, на новой родине постоянно преследуют неприятности. Недавно ее не взяли на польский чемпионат по легкой атлетике, потому что паспортом не вышла, а теперь еще и в глаза сказали, что думают о беглой легкоатлетке.
Поехала, значит, Кристина отдыхать. Непонятно только, когда она устать успела - нигде не работает, к соревнованиям не допущена, ведет жизнь инстаблогерши, которая без меры постит видосики. Поляки такой наглости стерпеть не смогли: где это видано, чтобы в сезон клубники холопы лоботрясничали? И вместо автограф-сессии, на которую рассчитывала Кристина на курорте, их с мужем обложили матюками. Поляки это умеют, да. Там кроме "kurwa" есть много роскошных слов.
Парочке с первого раза не дошло, и тогда поляки открытым текстом сказали, чтобы они "валили домой". Ну а что, раз на грядках не хотят собирать клубнику, нечего панам мозолить глаза. Для убедительности аргументов их еще и бутылками забросали.
Змагар, помни! В Польше ты должен снимать перед паном шапку, низко кланяться и при каждом удобном случае вылизывать сапоги. Иначе будешь выпорот на конюшне, а потом получишь пинка под зад.
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