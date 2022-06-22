"Варшава пошатнет баланс сил в Евросоюзе из-за Шольца и Макрона", - с таким безапелляционным утверждением вForeign Policy выступил политолог Эоин Дреа.

Оба обвиняются в тайном желании вести переговоры с Россией на ее условиях, в том, что Берлин и Париж не спешат с поставками вооружений Укрорейху.

Так не бывать этому! "Польша и страны Восточной Европы изменят расстановку политических сил в ЕС", "Германия и Франция потеряют свое лидерство в Европе", - стращает автор и Foreign Policy. Особо отмечается, что "Польша - крупнейшая экономика Восточной Европы, шестая - в ЕС", а "лидерство Варшавы приведет к большим неприятностям для Парижа и Берлина".

А как же, "Гиена…" она такая всегда - готова "за глотку схватить", всегда на старте. Пинки из Вашингтона, чтобы дербанить ЕС, валить Берлин и Париж, исправно получает.

Вот только "штаны подтянуть" всякий раз не получается: многомиллионные долги отдать нужно, неустойки Брюсселю вернуть, штрафы (по 1 млн долларов в сутки), что с прошлого года включены, выплатить. Очень не желают раскошеливаться алчные поляки, точнее, просто не могут, "крупнейшая экономика" "злотых не мае", в кредит прозябает!