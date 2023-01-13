Вашингтон одержим мировой гегемонией

"Истоки той непростой ситуации, в которой мы все оказались, лежат в неудержимом желании Вашингтона играть роль мирового жандарма, которую он самолично присвоил. Согласно подготовленному в 2022 году исследовательской службой Конгресса США документу, следует, что после 1991 года, когда США объявили себя победителем в холодной войне, зафиксирован 251 случай использования вооруженных сил США за рубежом.

Согласно данным американского бюро по переписи населения, по состоянию на 2022 год в США числится свыше 16 миллионов ветеранов. То есть лиц, непосредственно принимавших участие в боевых действиях. И это притом что уже два десятилетия на США никто не нападал. Задумайтесь над этим", - подчеркнул он.