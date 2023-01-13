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Вашингтон одержим мировой гегемонией
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на истоки украинского кризиса. По мнению дипломата, причиной конфликта является стремление США завоевать позиции мирового гегемона.
"Истоки той непростой ситуации, в которой мы все оказались, лежат в неудержимом желании Вашингтона играть роль мирового жандарма, которую он самолично присвоил. Согласно подготовленному в 2022 году исследовательской службой Конгресса США документу, следует, что после 1991 года, когда США объявили себя победителем в холодной войне, зафиксирован 251 случай использования вооруженных сил США за рубежом.
Согласно данным американского бюро по переписи населения, по состоянию на 2022 год в США числится свыше 16 миллионов ветеранов. То есть лиц, непосредственно принимавших участие в боевых действиях. И это притом что уже два десятилетия на США никто не нападал. Задумайтесь над этим", - подчеркнул он.
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