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Вайнштейна беспокоят гнилые зубы
Харви Вайнштейн попросил у суда разрешения обратиться к частному дантисту. Американский продюсер потребовал запретить тюремному врачу вырывать ему гнилые зубы.
"Мне больно каждый день. У меня кариес, я не могу есть. Мне нужно сделать вставную челюсть, чтобы презентабельно выглядеть на суде", -сказал он в интервью газете New York Post.
Странно, что продюсер думает о внешнем виде, а не о раскаянии...
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