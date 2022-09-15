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Вайнштейна беспокоят гнилые зубы

Вайнштейна беспокоят гнилые зубы

Харви Вайнштейн попросил у суда разрешения обратиться к частному дантисту. Американский продюсер потребовал запретить тюремному врачу вырывать ему гнилые зубы.

"Мне больно каждый день. У меня кариес, я не могу есть. Мне нужно сделать вставную челюсть, чтобы презентабельно выглядеть на суде", -сказал он в интервью газете New York Post.

Странно, что продюсер думает о внешнем виде, а не о раскаянии...

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