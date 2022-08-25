Великобритания готова применить ядерное оружие?

Однако порыв в духе "весь мир в труху" пользователи британских "интернетов" не оценили, а по сети начали расползаться говорящие карикатуры с участием "ядерной Лизы". И ведь интересно получается:премьер-министр из гаранта безопасности для собственного народа с такими заявлениями одним махом превращается в гаранта небезопасности на международном уровне.