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Великобритания готова применить ядерное оружие?

Великобритания готова применить ядерное оружие?

На днях кандидат в премьер-министры Великобритании, а ныне глава МИД Туманного Альбиона Лиз Трасс бодренько сообщила прессе о готовности применить ядерное оружие.

Однако порыв в духе "весь мир в труху" пользователи британских "интернетов" не оценили, а по сети начали расползаться говорящие карикатуры с участием "ядерной Лизы". И ведь интересно получается:премьер-министр из гаранта безопасности для собственного народа с такими заявлениями одним махом превращается в гаранта небезопасности на международном уровне.

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