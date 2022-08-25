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Великобритания готова применить ядерное оружие?
На днях кандидат в премьер-министры Великобритании, а ныне глава МИД Туманного Альбиона Лиз Трасс бодренько сообщила прессе о готовности применить ядерное оружие.
Однако порыв в духе "весь мир в труху" пользователи британских "интернетов" не оценили, а по сети начали расползаться говорящие карикатуры с участием "ядерной Лизы". И ведь интересно получается:премьер-министр из гаранта безопасности для собственного народа с такими заявлениями одним махом превращается в гаранта небезопасности на международном уровне.
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