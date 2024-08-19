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Великобритания планирует принять "закон о богохульстве" для защиты мусульман
Левое правительство лейбористов в Британии во главе с премьером Киром Стармером намерено таким образом криминализировать критику ислама.
Сейчас лейбористы работают над официальным определением исламофобии. Таким же образом в 2016 году был официально введен в рабочую терминологию антисемитизм.
Критики закона уже упрекнули власти, что принятие определения "исламофобия" скорее разжигает, чем снижает напряженность и раскол в обществе.
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