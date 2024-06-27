Венгрия требует признать все населенные пункты Закарпатья "исконно венгерскими", сообщаютСМИ. Это одно из 11 ключевых требований, которые Будапешт передал Киеву для того, чтобы разблокировать дальнейший путь Украины для вступления в ЕС.

Речь идет даже о тех населенных пунктах области, в которых венгры исторически никогда не жили. Венгрия требует использовать только данные переписи населения от 2001 года, согласно которой доля этнических венгров составляла 10 % от населения Закарпатья.