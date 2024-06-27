3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
Венгрия требует признать все населенные пункты Закарпатья "исконно венгерскими"
Венгрия требует признать все населенные пункты Закарпатья "исконно венгерскими", сообщаютСМИ. Это одно из 11 ключевых требований, которые Будапешт передал Киеву для того, чтобы разблокировать дальнейший путь Украины для вступления в ЕС.
Речь идет даже о тех населенных пунктах области, в которых венгры исторически никогда не жили. Венгрия требует использовать только данные переписи населения от 2001 года, согласно которой доля этнических венгров составляла 10 % от населения Закарпатья.
Кроме того, в правительстве хотят, чтобы присвоение статуса было автоматическим - то есть без процедуры голосования местными советами.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей