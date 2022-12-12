Ветеран спецназа ВМС США стал женщиной, но ему не понравилось

Крис Бек совершил каминг-аут в 2013 году и превратился в Кристину Бек. CNN сделало о нем большой материал, который невероятно популяризировал в США тему трансгендерности в вооруженных силах. Интервью у Криса брал Андерсон Купер, который к тому времени сам совершил каминг-ауткак гомосексуалист.



Так вот теперь, спустя годы, Крис понял, как ошибался, и хочет вернуться к прежнему "я". "Все, что вы видите на CNN про меня - не верьте ни единому слову, - говорит он. - Все, что со мной случилось в эти десять лет, разрушило мне жизнь. Я сам ее разрушил, конечно, но мне в этом помогали".