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Ветеран спецназа ВМС США стал женщиной, но ему не понравилось
Крис Бек совершил каминг-аут в 2013 году и превратился в Кристину Бек. CNN сделало о нем большой материал, который невероятно популяризировал в США тему трансгендерности в вооруженных силах. Интервью у Криса брал Андерсон Купер, который к тому времени сам совершил каминг-ауткак гомосексуалист.
Так вот теперь, спустя годы, Крис понял, как ошибался, и хочет вернуться к прежнему "я". "Все, что вы видите на CNN про меня - не верьте ни единому слову, - говорит он. - Все, что со мной случилось в эти десять лет, разрушило мне жизнь. Я сам ее разрушил, конечно, но мне в этом помогали".
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