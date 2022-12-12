Власти ЕС озабочены расследованием коррупции в Европарламенте

Расследование возможной выдачи взяток четырем депутатам ЕС страной Персидского залива вызывает "серьезную тревогу", заявилглава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Безусловно, новости очень тревожные. Мы сталкиваемся с некоторыми событиями и фактами, которые, безусловно, беспокоят и меня как бывшего президента Европарламента", - сказал Боррель журналистам.

Расследование связано с арестом вице-председателя Европарламента Евы Кайли и еще трех депутатов за предполагаемую коррупцию. Так, при обыске 16 домов в пятницу власти Бельгии изъяли 600 тысяч евро.