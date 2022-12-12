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Власти ЕС озабочены расследованием коррупции в Европарламенте
Расследование возможной выдачи взяток четырем депутатам ЕС страной Персидского залива вызывает "серьезную тревогу", заявилглава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Безусловно, новости очень тревожные. Мы сталкиваемся с некоторыми событиями и фактами, которые, безусловно, беспокоят и меня как бывшего президента Европарламента", - сказал Боррель журналистам.
Расследование связано с арестом вице-председателя Европарламента Евы Кайли и еще трех депутатов за предполагаемую коррупцию. Так, при обыске 16 домов в пятницу власти Бельгии изъяли 600 тысяч евро.
Прокуроры ранее заявили, что они уже несколько месяцев подозревали, что "государство Персидского залива" пытается повлиять на Брюссель. Некоторые СМИ назвали этим государством Катар, но власти страны отрицают обвинение.
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