Власти Сингапура одобрили 16 видов насекомых для употребления в пищу

Продовольственное управление Сингапура официально разрешило употребление в пищу 16 видов насекомых, а также их импорт. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Согласно заявлению управления, использование насекомых в качестве пищи в стране - новое направление, требующее разработки ряда рекомендаций для потребителей. В перечень одобренных насекомых вошли сверчки, кузнечики, саранча, мучные черви, медоносные пчелы и тутовые шелкопряды. Помимо возможности готовить блюда из этих насекомых, их также разрешено импортировать в другие страны.