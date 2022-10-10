ВНИМАНИЕ! Шокирующие кадры казни мирных жителей укронацистами (18+)

Генеральный директор телеканала "СПАС", ведущий телеканала "Россия 1" Борис Корчевников прокомментировал в своем Telegram-канале шокирующие кадры казни мирных жителей укронацистами, тела которых просто сбрасывали в яму… Это видео не рекомендуется смотреть детям, беременным женщинам, лицам с расстроенной психикой и особо впечатлительным. Всем же остальным, кто еще не разобрался, за что и против кого воюет Россия, рекомендуем потратить 8 секунд, чтобы увидеть истинное лицо украинских фашистов.

Смотри, мир, видео фашистской казни мирных жителей, прозванных коллаборантами. Иди и смотри эти кадры, тот, кто еще не разобрался, за что и против кого мы воюем.

А вот ровно с этим фашистским зверьем и воюем. За то, чтобы беззащитные люди на этой земле, да и на любой, не умирали вот так, в яме.

Иди и смотри, Запад, ООН, Брюссель, штат Невада и прочая, кого ты поддерживаешь и прикрываешь своими "Химерами" и "Сезарами". Впрочем, кому это я говорю? Безумная разжиревшая евроблудница только упивается этой кровью, забывая, сколько раз Россия спасала ее от мирового зла, и последний раз как раз от фашизма. Решили теперь с нациками сыграть в союз? Увидите, как так же полетят в ямы изнеженные тела парижан и венцев - потому что союз с сатаной при любых дорогах ведет к сатанизму, человеческим жертвоприношениям и в ад.

Иди и смотри эти кадры и не думай, что до 24 февраля было как-то иначе.

Нет, они так же расправлялись с ненавистными им людьми Донбасса в пыточных, биолабораториях, СБУшных СИЗО по всей Украине... Несть числа мучеников, исчезнувших в таких вот ямах, стоках, застенках, сожженных, как жертвы Дома профсоюзов, распятых, запытанных, замученных, застреленных в собственных дворах, как Олесь Бузина, или взорванных в машинах, как Павел Шеремет.

Россия за последние 10 лет приняла сотни тысяч украинцев, которые бежали - кто просто спасая свою жизнь, а кто потому, что ему было невыносимо и душно жить в этом фашиствующем пекле.

Иди и смотри эти кадры, прекраснодушный пацифист, и пойми, что, если бы не случилось 24 февраля, такими адовыми ямами уже была бы усеяна вся русско-украинская граница. Причем, возможно, по обе стороны. Потому что цель этих сатанистов - вырыть такую яму под стенами Кремля и шпынять туда нас с тобой (они не спросят, как ты относился к ним или к войне). Ты виноват только тем, что говоришь по-русски.

Иди и смотри эти кадры, критикан русской армии, кабинетный знаток военного дела. Просто посмотри, с чем сейчас воюет святой русский солдат. Посмотри, скажи ему спасибо, в ноги поклонись, свечу за него поставь, лоб перекрести.

А потом молчи.Потому что русский солдат кладет свою жизнь сейчас на то, чтобы отсечь голову этому зверью.