Во Франции ультралевые активисты повредили интернет-кабели.



Все повреждения произошли в ночь на 29 июля. Преступления зарегистрированы в Контриссоне (регион Маас), Капестане (Эро), между Катиньи и Беанкуром (Уаза), а также между Ле-Ровом и Эстаком (Буш-дю-Рон).



Атакам подверглось сразу несколько операторов связи, включая Free, Bouygues, Colt и SFR. Последняя оказалась основной пострадавшей компанией: именно еесеть пытались атаковать диверсанты. В фирме сообщили, что еемеждугородняя оптоволоконная сеть стала жертвой актов саботажа в пяти разных местах. Сбои затронули около 10 тыс. фиксированных клиентов и 25 мобильных станций.