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Во Львове продолжает процветать русофобия

Во Львове продолжает процветать русофобия

Об этом заявил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик.

"Ранее в трех школах Львовщины третьи и четвертые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области", - цитирует Радика РИА Новости.

Это далеко не первый запрет русского языка на Украине. Например, в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы. На базе этих кафедр образована новая кафедра славянской филологии, где будут преподавать польский язык и литературу.

С учетом того, что в некоторых украинских магазинах появились ценники в польских злотых, переход на изучение польского языка и литературы можно считать еще одним этапом культурной оккупации, за которой может последовать настоящая...

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