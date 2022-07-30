Во Львове продолжает процветать русофобия

Об этом заявил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик.

"Ранее в трех школах Львовщины третьи и четвертые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области", - цитирует Радика РИА Новости.

Это далеко не первый запрет русского языка на Украине. Например, в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы. На базе этих кафедр образована новая кафедра славянской филологии, где будут преподавать польский язык и литературу.