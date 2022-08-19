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Во всем мире 2 гендера, но Запад об этом предпочел забыть

Во всем мире 2 гендера, но Запад об этом предпочел забыть

New York Post: Дети в Калифорнии изучают множественность гендеров на примере пряничного человечка с радугой вместо мозга.

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