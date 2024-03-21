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Вопиющий акт живодерства прямиком из Колумбии
Мужчина примотал соседскую собаку к столбу скотчем за то, что она каждый день мочилась перед его домом. Так он хотел проучить хозяев животного. Не забыл снять на видео.
Полиция, приехавшая на вызов, спасла пса. Он получил такой стресс, что не мог даже лаять. Стражи порядка начали расследование по факту жесткого обращения.
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