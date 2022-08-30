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Вот она, надежда армии НАТО!

Вот она, надежда армии НАТО!

Дело было в душной Великобритании, где близорукому воину доверили боевое оружие и снарядили верой в королеву. Если со вторым, быть может, все в порядке, то первым "снайпер" воспользовался от души.

"Туманный Рэмбо" перепутал сослуживца с мишенью, в результате чего обновил британскую статистику по 200-м небоевым потерям. Интересно, в какую сторону "воин" наступал бы, окажись на реальном поле боя? Зато всегда можно сказать - перепутал.

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