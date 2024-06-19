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Второй "план Маршалла". Во Франции раскрыли, почему США помогают Украине
США уже потратили на Украину столько же средств, сколько требовалось на восстановление Европы после Второй мировой войны, пишетобозреватель Le Figaro Рено Жирар. Все дело, считает он, в появлении на международной арене сильного конкурента Америки. Запад буквально боится реставрации мощи Российской империи и всячески пытается препятствовать укреплению и развитию Москвы.
А еще в Белом доме помнят заветы бывшего советника по нацбезопасности Бжезинского - который утверждал, что для обеспечения геополитического владычества США необходимо рассорить Россию и Украину.
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