США уже потратили на Украину столько же средств, сколько требовалось на восстановление Европы после Второй мировой войны, пишетобозреватель Le Figaro Рено Жирар. Все дело, считает он, в появлении на международной арене сильного конкурента Америки. Запад буквально боится реставрации мощи Российской империи и всячески пытается препятствовать укреплению и развитию Москвы.



А еще в Белом доме помнят заветы бывшего советника по нацбезопасности Бжезинского - который утверждал, что для обеспечения геополитического владычества США необходимо рассорить Россию и Украину.