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Вторжение в РФ - самое рискованное решение Зеленского

Вторжение в РФ - самое рискованное решение Зеленского

Издание пишет, что данная операция тайно планировалась несколько месяцев и застала Москву врасплох, а выделенные на нее силы составляют от 6 до 10 тысяч военных.

"Учитывая проблемы Украины с силами и ресурсами, они колебались. Но Зеленский отчаянно пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает войну".

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